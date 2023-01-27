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Россиян предупредили о последствиях несогласованных перепланировок в квартире

Общество
Россиян предупредили о последствиях несогласованных перепланировок в квартире

Любые перепланировки в многоквартирном доме должны согласовываться с соответствующими инстанциями, в противном случае ремонт может привести к печальным последствиям, предупредил инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин.

Внесение изменений в продуманную структуру многоквартирного дома может навредить жильцам. Чтобы избежать проблем, нужно учитывать предел нагрузок для конструкций и использовать правильные строительные материалы, передает «Газета.Ru».

Мамин отметил, что, казалось бы, безобидный перенос батареи на лоджию может уменьшить отопление во всех остальных квартирах.
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