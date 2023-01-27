Россиян предупредили о последствиях несогласованных перепланировок в квартире

Любые перепланировки в многоквартирном доме должны согласовываться с соответствующими инстанциями, в противном случае ремонт может привести к печальным последствиям, предупредил инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин.
Внесение изменений в продуманную структуру многоквартирного дома может навредить жильцам. Чтобы избежать проблем, нужно учитывать предел нагрузок для конструкций и использовать правильные строительные материалы, передает «Газета.Ru».
Мамин отметил, что, казалось бы, безобидный перенос батареи на лоджию может уменьшить отопление во всех остальных квартирах.