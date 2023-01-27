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Президент ЦАР рассказал об основных векторах развития сельского хозяйства республики

Весь мир
Президент ЦАР рассказал об основных векторах развития сельского хозяйства республики

Дакар, 27 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассказал об основных векторах развития сельского хозяйства республики.

Глава государства поделился планами в рамках саммита Feed Africa в столице Сенегала. Он прошел при поддержке Африканского банка развития (AfDB) и частных инвесторов, которые обсудили масштабные проекты в агропромышленной области и примут участие в их реализации и финансировании.

Фостен-Арканж Туадера поблагодарил партнеров мероприятия за организацию встречи и активное содействие в развитии сельского хозяйства Черного континента. Он выразил признательность за данную возможность проработать инициативы, которые помогут материку внести вклад в мировую продовольственную сферу.

Президент ЦАР сообщил, что для реализации планов по модернизации сельскохозяйственной отрасли власти республики будут использовать не менее 10% от национального бюджета на агропромышленные проекты. Кроме того, лидер страны отметил, что часть этих средств пойдет на поддержку фермерских угодий и повышение доступности всех необходимых материалов для полноценной деятельности.

В заключение Фостен-Арканж Туадера заявил, что предполагается привлечение финансирования в размере 397 миллионов долларов США на выполнение пятилетней программы по развитию. Он подчеркнул важность активного участия всех государственных институтов и создания благоприятных условий для частного сектора.

Ранее президент ЦАР обратился с речью к жителям Центральноафриканской Республики. Лидер страны призвал население объединиться перед лицом общих угроз во имя процветания Родины и стоять плечом к плечу на пути к миру и стабильности.
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