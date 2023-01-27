Президент ЦАР рассказал об основных векторах развития сельского хозяйства республики

Президент ЦАР сообщил, что для реализации планов по модернизации сельскохозяйственной отрасли власти республики будут использовать не менее 10% от национального бюджета на агропромышленные проекты. Кроме того, лидер страны отметил, что часть этих средств пойдет на поддержку фермерских угодий и повышение доступности всех необходимых материалов для полноценной деятельности.