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Спелеолог Кадебская объяснила ценность впервые найденного в России минерала рапидкрикита

Общество
Спелеолог Кадебская объяснила ценность впервые найденного в России минерала рапидкрикита

Редчайший минерал рапидкрикит обнаружили в России. В чем его ценность, рассказала доктор географических наук, заведующая Кунгурской лабораторией Горного института УрО РАН Ольга Кадебская.

Впервые этот минерал нашли в Канаде. Затем его обнаружили в Румынии. Россия стала третьей страной, где удалось найти рапидкрикит. Он интересен тем, что он относится одновременно и к сульфатам, и к карбонатам, рассказала Ольга Кадебская в интервью «Газете.Ru». Их сочетание свидетельствует о необычных процессах в пещере, где лежал минерал.
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