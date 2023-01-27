Спелеолог Кадебская объяснила ценность впервые найденного в России минерала рапидкрикита

Впервые этот минерал нашли в Канаде. Затем его обнаружили в Румынии. Россия стала третьей страной, где удалось найти рапидкрикит. Он интересен тем, что он относится одновременно и к сульфатам, и к карбонатам, рассказала Ольга Кадебская в интервью «Газете.Ru». Их сочетание свидетельствует о необычных процессах в пещере, где лежал минерал.