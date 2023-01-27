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Выходец из России Герко стал самым крупным налогоплательщиком Великобритании в 2022 году

Экономика
Выходец из России Герко стал самым крупным налогоплательщиком Великобритании в 2022 году

Самым крупным налогоплательщиком в Великобритании за прошедший год стал выходец из России Александр Герко, пишет Sunday Times.

Этот предприниматель, основавший лондонскую трейдинговую компанию XTX Markets, уплатил в казну Соединенного Королевства 487 млн фунтов стерлингов, что приблизительно равняется 602,8 млн долларов.

Герко родился в Москве, однако после получения степени доктора математических наук в МГУ отказался от гражданства РФ и уехал в Великобританию.

Второе место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков заняли совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в бюджет 460 млн фунтов стерлингов (570 млн долларов).
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