IT-специалист Сычев назвал наиболее перспективные направления для выпускников в 2023 году

Однако эксперт заметил, что не во всех российских университетах есть направления для IT-специалистов. Сычев советует идти на общее направление. Например, на информационные системы, информатика и т.д. Затем стоит записаться на дополнительные курсы, сообщает ресурс Газета.ru. После этого важно попасть на стажировку в компанию. Необходимо и следить за трендами в отрасли.