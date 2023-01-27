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IT-специалист Сычев назвал наиболее перспективные направления для выпускников в 2023 году

Общество
IT-специалист Сычев назвал наиболее перспективные направления для выпускников в 2023 году

IT-специалист Александр Сычев указал на самые актуальные в 2023 году направления в сфере. По его мнению, стоит совмещать учебу в вузе с дополнительными курсами.

Эксперт уверен, что в первую очередь работодатели будут присматриваться к тем, кто может решать комплексные задачи. Простого написания кодов будет недостаточно.

По прогнозам Сычева, ближайшие десять лет наниматели будут активно искать специалистов Big Data. Эту систему используют в том числе банки, ритейл, телеком.

Однако эксперт заметил, что не во всех российских университетах есть направления для IT-специалистов. Сычев советует идти на общее направление. Например, на информационные системы, информатика и т.д. Затем стоит записаться на дополнительные курсы, сообщает ресурс Газета.ru. После этого важно попасть на стажировку в компанию. Необходимо и следить за трендами в отрасли.
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