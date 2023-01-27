«Специальный мужской язык»: Пучков счел невозможным запрет мата в России

Россиянам невозможно запретить материться. Такое мнение выразил переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин».
Он убежден, что для борьбы с нецензурной лексикой нужно показывать хорошие примеры. Например, снимать хорошее кино и строго контролировать возрастные рейтинги, передает Общественная Служба Новостей.
Пучков согласился, что нецензурная брань наполнила Сеть настолько, что «хоть беги». Однако блогер признался, что к пяти годам уже сам выучил «все матерные слова». Нецензурные выражения — это «специальный мужской язык», добавил Пучков.