Певица Марина Хлебникова сильно похудела после пожара

Певица Марина Хлебникова порадовала поклонников новым фото в социальных сетях. Исполнительница заметно похудела после пожара, в котором ей удалось сохранить жизнь и свою красоту.
Хлебникова показала снимок в стильном золотом пиджаке в пайетках и черной шляпе с широкими полями. Поклонники заметили, что артистка сильно похудела после злополучного пожара. Многие восхитились красотой 57-летней певицы.
Возгорание в московской квартире Хлебниковой произошло осенью 2021 года. Исполнительница попала в реанимацию, а затем проходила долгую реабилитацию. Многие предполагали, что огонь добрался до лица артистки, поэтому она много месяцев не показывалась на глаза журналистам. Оказалось, Хлебникова выглядит прекрасно и продолжает работать.
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