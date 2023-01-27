Певица Марина Хлебникова сильно похудела после пожара

Возгорание в московской квартире Хлебниковой произошло осенью 2021 года. Исполнительница попала в реанимацию, а затем проходила долгую реабилитацию. Многие предполагали, что огонь добрался до лица артистки, поэтому она много месяцев не показывалась на глаза журналистам. Оказалось, Хлебникова выглядит прекрасно и продолжает работать.