«Идите все на ***, я слушаю Вагнера»: Пригожин рассказал о боевом кличе штурмовиков «оркестра» во время боя

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал вопросы журналистов о боевых кличах ЧВК «Вагнер» и об обязанностях на передовой бывшего чиновника из Липецкой области Андрея Яицкого.
Издание Daily Storm поинтересовалось у бизнесмена, используют ли «музыканты» во время атаки боевые кличи по типу «За Родину! За Россию!». Журналисты также спросили, чем занимался экс-чиновник Андрей Яицкий в составе ЧВК и правда ли то, что за взятку в организации можно ничего не делать на передовой, о чем твердили оппозиционные Telegram-каналы.
Евгений Пригожин решил ответить на вопросы Daily Storm для выражения уважения в принципе ко всем журналистам и записал видеообращение, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Предприниматель рассказал, что именно кричат бойцы ЧВК, когда идут в бой.
«Видимо, фильмов насмотрелись или мультфильмов. В песне Шнурова говорится: "Идите все на ***, я слушаю Баха". А бойцы ЧВК "Вагнер" говорят: "Идите все на ***, я слушаю Вагнера". Это ответ на первый вопрос», — отметил бизнесмен.
Пригожин также отреагировал на новости о том, что Яицкий не воевал в составе ЧВК «Вагнер». Предприниматель решил передать слово отдельному человеку, который служил вместе с экс-чиновником и лучше знает его историю.
«То, что я знаю по докладам командиров: тяжело ранен, воевал отменно, лежал в госпитале после ранения, 31 декабря уехал домой, получив помилование. Но для того, чтобы воевать, не нужно быть суперменом, кроме хорошей формы подготовки, необходимо иметь яйца. А Яицкий, видимо, их имел», — сказал он.
В заключении предприниматель ответил диванным критикам, которые привыкли смотреть на этот мир по-другому. Пригожин напомнил им, что образовавшийся на Украине конфликт нельзя сравнить с другим противостоянием, кроме Великой Отечественной войны.
«Когда вы сидите на диванах, то мир выглядит совершенно иначе. Все ваши истории о том, что вы когда-то служили в армии, когда-то носили генеральские погоны – это все из далекого прошлого. Живите настоящим. Война не похожа ни на что, что было в предыдущем и этом веке, кроме Отечественной войны. Это говорю не я, а те опытные бойцы, которые идут с оружием в руках в эту войну», — резюмировал бизнесмен.
Пресс-служба «Конкорда» также поделилась видеокомментарием командира взвода об Андрее Яицком.
«Отличный мужик, отлично воевал, бывший собровец. Прибыл сюда по велению сердца. Исполнял обязанности командира отделения, в бою заднюю не давал. Была одна ситуация, когда группа была в окружении. Он вывел группу без потерь, при этом, к сожалению, был ранен. Ранение тяжелое, но ничего страшного. Рука перебита, но в принципе восстановится. За это он был награжден государственной наградой», — сказал командир.
Евгений Пригожин ранее пригласил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на фронт. Бизнесмен предложил проверить боевой опыт политика в составе ЧВК «Вагнер».