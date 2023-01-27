«Идите все на ***, я слушаю Вагнера»: Пригожин рассказал о боевом кличе штурмовиков «оркестра» во время боя

Издание Daily Storm поинтересовалось у бизнесмена, используют ли «музыканты» во время атаки боевые кличи по типу «За Родину! За Россию!». Журналисты также спросили, чем занимался экс-чиновник Андрей Яицкий в составе ЧВК и правда ли то, что за взятку в организации можно ничего не делать на передовой, о чем твердили оппозиционные Telegram-каналы.