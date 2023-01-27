Чемезов: производство обновленной версии автомата АК-12 начнется в 2023 году

Серийное производство обновленной версии автомата АК-12 начнется в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, специалисты Ростеха активно взаимодействуют с военными и получив обратную связь вносят соответствующие изменения в продукцию концерна. Изменения в АК-12 были внесены с учетом опыта спецоперации на Украине.
«Кстати, например, автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в СВО. Он стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдет уже обновленная версия», — сказал Чемезов.
Отмечается, что автомат АК-12 калибра 5,45-мм обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования.