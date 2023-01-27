Замглавы Военной академии РВСН назвал комплекс «Авангард» прорывом

Заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого Александр Чемусов заявил о прорывной роли гиперзвуковых комплексов «Авангард» для российского ракетостроения.
В пятницу, 27 января, Чемусов принял участие в XLVII Академических чтениях по космонавтике и высказался о перспективах ракетостроения в России. По словам эксперта, редкий проект радует разработчиков так, как это получилось с успешными испытаниями «Авангарда».
«Взбудоражило всю мировую общественность, когда мы провели испытания по полному циклу. Пытались в желтой прессе высказывать сомнения, недоверие к тому, что это было возможно», — цитирует Чемусова «Звезда».
По словам собеседника агентства, теперь российским разработчиками «даже в спину никто не дышит», поскольку достигнуть такого же успеха в разработке гиперзвуковых комплексов не смогла ни одна страна.