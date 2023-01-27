Польша выступила инициатором создания коалиции для снабжения Украины бронетехникой

Польша инициирует создание коалиции по предоставлению Украине современной бронетехники. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
Соответствующую запись политик опубликовал в Twitter. Он отметил, что Польша находится в списке стран, владеющих танками Leopard 2A4. По его словам, некоторые государства рассматривают возможность создания коалиции для передачи Киеву вооружения.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд высказалась об отправке американских танков Abrams ВСУ. По ее словам, Вашингтон не успеет предоставить вооружение к весне. Техника сложна в обслуживании. Кроме того, необходимо подготовить экипаж.