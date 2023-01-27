Польша выступила инициатором создания коалиции для снабжения Украины бронетехникой

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд высказалась об отправке американских танков Abrams ВСУ. По ее словам, Вашингтон не успеет предоставить вооружение к весне. Техника сложна в обслуживании. Кроме того, необходимо подготовить экипаж.