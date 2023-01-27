Политолог Бредихин назвал заявление Трампа по Украине «популизмом»

Американских обывателей мало волнует происходящее на Украине и даже в самой Европе. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Антон Бредихин.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что смог бы решить кризис в «незалежной» в течение 24 часов. Его слова приводит электронное издание Newsweek.
Политолог Антон Бредихин полагает, что экс-президент Соединенных Штатов использует международную повестку в агитационных целях. Для этого он упоминает как Россию, так и КНР.
«Я думаю, что это популизм: за 24 часа (прекратить конфликт в «незалежной». — Прим. ФАН). Вместе с тем украинский кризис никак не влияет на политический процесс внутри США. Американским обывателям нет никакого дела, что происходит на Украине, да и что вообще творится в Европе», — констатировал эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о способности главы Белого дома Джо Байдена завершить боевые действия в бывшей УССР. Чиновник уверен, что ключ от киевской политической системы в руках Вашингтона.