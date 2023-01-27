В МИД Франции пообещали Украине помочь «обороняться и вернуть суверенитет»

Париж должен помочь Киеву не только в обороне, но и возвращении суверенитета. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
«Мы должны помочь Украине не только защищаться, но также восстановить свою независимость и суверенитет», — отметила она.
По словам Колонны, переговоры о мире могут начаться только когда украинская армия изменит баланс сил в свою пользу. Также французский политик заявила, что руководство Украины, законодательно запретившее себе же вести переговоры с Россией, якобы всегда ищет диалога.
Ранее французское издание Le Monde сообщило, что у Франции недостаточно основных боевых танков Leclerc для помощи Украине.