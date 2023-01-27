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Импорт американского СПГ вместо российского газа обернулся для Германии новой зависимостью

Экономика
Импорт американского СПГ вместо российского газа обернулся для Германии новой зависимостью

Германия заявила об устранении зависимости от российского газа, но в реальности она просто поменяла поставщика и теперь «подсела» на сниженный природный газ (СПГ) из США, пишет издание Focus.

Переход на такое топливо не только не решает проблему энергетической безопасности, но и ставит крест на «безуглеродном будущем», о котором мечтали «зеленые». Производители газа в Соединенных Штатах начали использовать технологию гидравлического разрыва пласта в небывалых масштабах из-за повышенного спроса ЕС.

Чиновники ФРГ пытаются найти выход из ситуации. Так, федеральный министр экономики Роберт Хабек заявил, что строящаяся сейчас инфраструктура в будущем также продолжит использоваться для хранения экологически чистого зеленого водорода или аммиака.
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