Импорт американского СПГ вместо российского газа обернулся для Германии новой зависимостью

Германия заявила об устранении зависимости от российского газа, но в реальности она просто поменяла поставщика и теперь «подсела» на сниженный природный газ (СПГ) из США, пишет издание Focus.
Переход на такое топливо не только не решает проблему энергетической безопасности, но и ставит крест на «безуглеродном будущем», о котором мечтали «зеленые». Производители газа в Соединенных Штатах начали использовать технологию гидравлического разрыва пласта в небывалых масштабах из-за повышенного спроса ЕС.
Чиновники ФРГ пытаются найти выход из ситуации. Так, федеральный министр экономики Роберт Хабек заявил, что строящаяся сейчас инфраструктура в будущем также продолжит использоваться для хранения экологически чистого зеленого водорода или аммиака.