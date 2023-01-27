Импорт американского СПГ вместо российского газа обернулся для Германии новой зависимостью

Переход на такое топливо не только не решает проблему энергетической безопасности, но и ставит крест на «безуглеродном будущем», о котором мечтали «зеленые». Производители газа в Соединенных Штатах начали использовать технологию гидравлического разрыва пласта в небывалых масштабах из-за повышенного спроса ЕС.