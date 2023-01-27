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Максима Галкина заподозрили в ностальгии по России из-за архивных кадров с дочерью

Шоу-бизнес
Максима Галкина заподозрили в ностальгии по России из-за архивных кадров с дочерью

Юморист и телеведущий Максим Галкин✱ (признан в России иноагентом) опубликовал архивные кадры с дочерью Лизой Галкиной. Сбежавшего в Израиль артиста заподозрили в ностальгии по родине из-за этого видео.

Галкин выложил в соцсетях ролик, снятый в знаменитом замке в подмосковной деревне Грязь. На видео дочери юмориста от певицы Аллы Пугачевой два–три года.

Девочка увлеченно рассказывает в ролике о встрече с какой-то птицей. При этом дочь телеведущего и певицы еще не может четко выговаривать слова. За кадром можно услышать голос Примадонны, которую развеселил рассказ ребенка.

Максима Галкина заподозрили в ностальгии по России из-за архивных кадров с дочерью

Подписчики Галкина оставили множество комментариев под видео. Некоторые предположили, почему юморист опубликовал архивные кадры.

«Наверное, ностальгия по России — замок», — пишет один из комментаторов.

Однако многие поклонники просто умилились дочери Галкина и Пугачевой. Некоторые назвали девочку настоящим чудом.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
  • ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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