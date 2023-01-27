Максима Галкина заподозрили в ностальгии по России из-за архивных кадров с дочерью

Юморист и телеведущий Максим Галкин✱ (признан в России иноагентом) опубликовал архивные кадры с дочерью Лизой Галкиной. Сбежавшего в Израиль артиста заподозрили в ностальгии по родине из-за этого видео.
Галкин выложил в соцсетях ролик, снятый в знаменитом замке в подмосковной деревне Грязь. На видео дочери юмориста от певицы Аллы Пугачевой два–три года.
Девочка увлеченно рассказывает в ролике о встрече с какой-то птицей. При этом дочь телеведущего и певицы еще не может четко выговаривать слова. За кадром можно услышать голос Примадонны, которую развеселил рассказ ребенка.
Подписчики Галкина оставили множество комментариев под видео. Некоторые предположили, почему юморист опубликовал архивные кадры.
«Наверное, ностальгия по России — замок», — пишет один из комментаторов.
Однако многие поклонники просто умилились дочери Галкина и Пугачевой. Некоторые назвали девочку настоящим чудом.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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