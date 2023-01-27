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Украинским музыкантам запретили выступать на одном фестивале с Анной Нетребко

Общество
Украинским музыкантам запретили выступать на одном фестивале с Анной Нетребко

Украинские музыканты не смогут выйти на сцену Международного фестиваля в Висбадене из-за российской оперной певицы Анны Нетребко. Артистам запретили выступать на одном мероприятии с дивой, потому что она находится в санкционном списке Киева.

«Им это запрещено», — объяснил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк в интервью немецкой прессе.

Запрет коснется Национального симфонического оркестра Украины и харьковского Театра имени Тараса Шевченко. Фестиваль в Германии состоится в мае этого года. Президент Украины Владимир Зеленский 7 января ввел санкции против 119 культурных деятелей России. В списке оказалась и Нетребко.
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