Украинским музыкантам запретили выступать на одном фестивале с Анной Нетребко

Украинские музыканты не смогут выйти на сцену Международного фестиваля в Висбадене из-за российской оперной певицы Анны Нетребко. Артистам запретили выступать на одном мероприятии с дивой, потому что она находится в санкционном списке Киева.
«Им это запрещено», — объяснил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк в интервью немецкой прессе.
Запрет коснется Национального симфонического оркестра Украины и харьковского Театра имени Тараса Шевченко. Фестиваль в Германии состоится в мае этого года. Президент Украины Владимир Зеленский 7 января ввел санкции против 119 культурных деятелей России. В списке оказалась и Нетребко.