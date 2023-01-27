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Тюменские волонтеры нашли пропавшую семилетнюю девочку в белой шапке-ушанке

Происшествия
Тюменские волонтеры нашли пропавшую семилетнюю девочку в белой шапке-ушанке

Пропавшую в Тюмени семилетнюю девочку нашли живой и здоровой, сообщили волонтеры ДПСО «ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи».

Ребенок не вернулся домой после школы. Родители забили тревогу и обратились в экстренные службы. Сообщалось, что девочка ушла в черной куртке, белой шапке-ушанке, за спиной был черный рюкзак с мелкими единорогами.

Несовершеннолетнюю нашли спустя несколько часов после исчезновения. Волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках девочки. Об обстоятельствах случившегося не сообщается.
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