Тюменские волонтеры нашли пропавшую семилетнюю девочку в белой шапке-ушанке

Пропавшую в Тюмени семилетнюю девочку нашли живой и здоровой, сообщили волонтеры ДПСО «ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи».
Ребенок не вернулся домой после школы. Родители забили тревогу и обратились в экстренные службы. Сообщалось, что девочка ушла в черной куртке, белой шапке-ушанке, за спиной был черный рюкзак с мелкими единорогами.
Несовершеннолетнюю нашли спустя несколько часов после исчезновения. Волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках девочки. Об обстоятельствах случившегося не сообщается.