Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Автор Strategic Culture призвал наградить Зеленского «Оскаром» в целях спасения кинопремии

Политика
Автор Strategic Culture призвал наградить Зеленского «Оскаром» в целях спасения кинопремии

Президента Украины Владимира Зеленского нужно отметить статуэткой «Оскар», чтобы избавить кинопремию от «ужасной участи». Так считает журналист Strategic Culture Деклан Хейс.

Он выступил за расширение круга награждаемых из-за «выдающихся талантов» ряда политиков и общественников. Речь идет о шведской экоактивистке Грете Тунберг и украинском лидере. «ПолитРоссия» напомнила, что актер Шон Пенн уже передавал свой «Оскар» Зеленскому.

«Принц-клоун Зеленский должен иметь свой собственный, даже если его отдадут только для того, чтобы помешать Зеленскому произнести одну из бессмысленных речей на церемонии вручения», — заметил Хейс.

Ранее участник «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев предрек главе Украины незавидную судьбу. Согласно его прогнозу, Зеленский может пойти по пути бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и отправиться за решетку.
Strategic Culture Хейс оскар Украина зеленский
Военкоры ФАН
Лучшие в аду