Он выступил за расширение круга награждаемых из-за «выдающихся талантов» ряда политиков и общественников. Речь идет о шведской экоактивистке Грете Тунберг и украинском лидере. «ПолитРоссия» напомнила, что актер Шон Пенн уже передавал свой «Оскар» Зеленскому.