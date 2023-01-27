Президента Украины Владимира Зеленского нужно отметить статуэткой «Оскар», чтобы избавить кинопремию от «ужасной участи». Так считает журналист Strategic Culture Деклан Хейс.
Он выступил за расширение круга награждаемых из-за «выдающихся талантов» ряда политиков и общественников. Речь идет о шведской экоактивистке Грете Тунберг и украинском лидере. «ПолитРоссия» напомнила, что актер Шон Пенн уже передавал свой «Оскар» Зеленскому.
«Принц-клоун Зеленский должен иметь свой собственный, даже если его отдадут только для того, чтобы помешать Зеленскому произнести одну из бессмысленных речей на церемонии вручения», — заметил Хейс.
Ранее участник «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев предрек главе Украины незавидную судьбу. Согласно его прогнозу, Зеленский может пойти по пути бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и отправиться за решетку.