Социальная структура Запада обязательно разрушится, остается надеяться, что не в стиле Армагеддона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи со спикерами международной медиаконференции.
По словам главы правительства, указанная социальная структура, которая выстраивалась на протяжении последних 30 лет, полностью противоречит природе человека.
«Она обязательно рухнет, надеюсь, не в стиле Армагеддона», — сказал Орбан, слова которого передает American Conservative.
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии пообещал не допустить введение европейских санкций против российской ядерной энергетики.