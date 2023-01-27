Советский и украинский певец Стефан Пятничко скончался на 64-м году жизни

Народный артист Украины, солист Львовской оперы, советский и украинский певец Стефан Пятничко ушел из жизни в возрасте 63 лет, сообщают местные СМИ.
Пятничко родом из Тернопольской области. Он вырос в селе Гниловоды, потом поступил в Львовское музыкально-педагогическое училище и консерваторию на вокальный факультет. На сцену Львовской оперы вышел впервые в 1989 году.
Артист стал победителем на I Международном конкурсе оперных певцов имени Крушельницкой в 1991-м. Он выступал на сценах Европы, США и Латинской Америки. Репертуар Пятничко насчитывает более тридцати партий.