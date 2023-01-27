«Ленинградский День Победы»: как Петербург встретил 79-летие снятия блокады

27 января 1944 года в ходе наступательной операции «Январский гром» советская армия отбросила нацистские войска, державшие Ленинград в осаде, на расстояние более 60 километров. В этом году исполнилось ровно 79 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На стене дома номер 14 по Невскому проспекту сохранилась легендарная надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Сегодня именно здесь собрались люди, чтобы почтить подвиг предков и возложить цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».
«В народе этот праздник не даром называется «ленинградский День Победы со слезами на глазах». «Блокадное лихо» задело каждую семью, проживавшую в то время в городе. Вечна будет память тех, кто прорывал кольцо блокады, кто снимал блокаду, кто защищал наш город и нашу страну от фашистской нечисти. Мы победили. Победим и теперь, потому что за нами — правда», — уверена жительница блокадного Ленинграда Нина Павлова.
Почти 900 дней и ночей, о которых знает каждый петербуржец. Более миллиона ленинградцев пали жертвами голода, холода и обстрелов. Многие из тех, кто пожертвовал жизнью во имя Победы, покоятся на Пискаревском мемориальном кладбище. В День снятия блокады здесь традиционно чествуют этих героев, отдавая им дань памяти. В масштабном торжественно-траурном шествии сегодня приняли участие тысячи петербуржцев.
«Это пример для нас, ныне живущих, и для нашей молодежи. Они должны помнить героев, не забывать. И стремиться быть такими же мужественными, такими же сильными, так же любить свою родину и защищать ее, когда настанет трудная минута. Низкий поклон и вечная память тем, кого сейчас с нами нет, кто в те годы защищал нашу страну, прорывал эту блокаду. Мы пришли, чтобы почтить их память», — поделился глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский.
Все в городе хранит память о тех страшных днях. Когда приходит время спилить одно из 1900 деревьев Михайловского сада, работники и по сей день нередко находят осколки снарядов. Что в годы Великой Отечественной происходило за коваными оградами любимых горожанами Михайловского и Летнего садов?
«На этих газонах сидели люди, раскапывали снег и пытались вилкой или ложкой откопать одуванчики, потому что что-то надо было кушать. Это была как раз первая зима. С 1942 года сад работал как большой огород, на этих газонах было разрешено делать грядки. Выращивали, в основном, капусту, репу, турнепс. Это было такое подспорье для ленинградцев. Каждый желающий мог здесь разбить грядки. Часть была выделена для музейных работников, часть — для горожан. А в Летнем саду были огороды для школьников Дзержинского района. Поэтому одна из аллей Летнего сада называется Школьная», — поведал ведущий специалист научно-просветительского отдела Русского музея Виктор Мельников.
Парки не только помогали ленинградцам пережить голод, но и сберегли для потомков богатое наследие музейных фондов Северной столицы. Рядом с Михайловским дворцом в годы Великой Отечественной была закопана скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком». А бронзовое изваяние Александра III во время войны пришлось просто засыпать землей.
«В этот холм в 1942 году попал снаряд. Он разрушил укрытие, но сама скульптура не пострадала. За всю блокаду из оставшейся здесь коллекции Михайловского дворца не пропало ни одного экземпляра», — отметил Виктор Мельников.
Ровно через год после полного снятия фашистской блокады Ленинграда произошло еще одно торжественно-трагическое событие. 27 января 1945 года были освобождены узники «Освенцима». В «Аушвице», как его называли нацисты, погибло более миллиона узников со всего мира. Поэтому сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, все человечество вспоминает о концлагерях, как о вопиющем преступлении против самой жизни. Экспозиция Музея памяти жертв нацизма в Военно-медицинском музее рассказывает о героях, вопреки всем испытаниям, остававшимся Людьми с большой буквы.
«Ольга Никитична Клименко в концентрационном лагере «заведовала» бараком для детей. Несмотря на то, что никаких ресурсов, доступа к медикаментам у нее не было, она смогла организовать движение помощи детям и смогла своим героическим поступком спасти порядка 200 жизней в тяжелейших условиях», — рассказал научный сотрудник Военно-медицинского музея Никита Алтухов.
Подвигу врачей в годы Великой Отечественной здесь посвящены несколько экспозиций. Героизм ленинградских медиков иллюстрируют не только рассказы, но и вещественные доказательства. Например, банка таблеток-вакцин от дизентерии — «служанки войны». Благодаря усилиям медиков от этой страшной болезни были привиты более 80% ленинградцев. Здесь же, в Музее блокадной медицины, хранится дневник Фаины Александровны Прусовой, медсестры больницы Софьи Перовской.
«Она описывает, как происходила работа в ее больнице, как заботились о пациентах, как было устроено бомбоубежище. Если оценивать это с точки зрения медицинских подробностей, которые, в основном, достаются нам из научных работ в виде статистики и каких-то фактов, здесь мы видим живой рассказ участника. Сейчас Военно-медицинский музей работает над публикацией этого дневника, потому что он представляет не только научно-медицинскую и историческую ценность, но также и художественную. Советский писатель Алесь Адамович сказал, что Фаина Прусова имеет незаурядный литературный талант. И, действительно, по ее записям это видно», — отметил Никита Алтухов.
Ежегодно в День прорыва и День снятия блокады Ленинграда жители города и все россияне отдают дань памяти подвигу героев. Этим историческим событиям в 2023 году в Петербурге посвятили 160 мероприятий.
Все меньше с нами очевидцев событий тех лет. Но память об их подвиге неизменно передается новым поколениям, обращая сердца к вере в торжество человеческого духа и непобедимость жизни.