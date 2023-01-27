«Ленинградский День Победы»: как Петербург встретил 79-летие снятия блокады

Ровно через год после полного снятия фашистской блокады Ленинграда произошло еще одно торжественно-трагическое событие. 27 января 1945 года были освобождены узники «Освенцима». В «Аушвице», как его называли нацисты, погибло более миллиона узников со всего мира. Поэтому сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, все человечество вспоминает о концлагерях, как о вопиющем преступлении против самой жизни. Экспозиция Музея памяти жертв нацизма в Военно-медицинском музее рассказывает о героях, вопреки всем испытаниям, остававшимся Людьми с большой буквы.