Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Двое детей скончались от отравления уграным газом в Туве

Происшествия
Двое детей скончались от отравления уграным газом в Туве

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти детей в Туве. Трагедия произошла в селе Хемчик, рассказали в республиканском управлении СК.

Трупы двух детей в возрасте полутора и четырех лет были обнаружены в частном доме. В правоохранительные органы о страшной находке сообщили родственники. Они забили тревогу, потому что мать трех детей не выходила на связь, и решили приехать к ней домой.

Живыми, но без сознания были женщина и ее 14-летняя дочь. Сейчас они находятся в больнице. Согласно основному предположению, все, кто находились в доме, отравились угарным газом.
газ дети отравление
Военкоры ФАН
Лучшие в аду