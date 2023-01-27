Двое детей скончались от отравления уграным газом в Туве

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти детей в Туве. Трагедия произошла в селе Хемчик, рассказали в республиканском управлении СК.
Трупы двух детей в возрасте полутора и четырех лет были обнаружены в частном доме. В правоохранительные органы о страшной находке сообщили родственники. Они забили тревогу, потому что мать трех детей не выходила на связь, и решили приехать к ней домой.
Живыми, но без сознания были женщина и ее 14-летняя дочь. Сейчас они находятся в больнице. Согласно основному предположению, все, кто находились в доме, отравились угарным газом.