Денис Матросов рассказал о разводе со второй женой Ольгой

Сын Федор останется жить с мамой, но отец может навещать его по выходным и иногда в будние дни. Ольга живет в Подольске, но актер не видит в этом проблемы и готов приезжать к сыну. Главное для Матросова, чтобы ребенок не страдал из-за расставания родителей.