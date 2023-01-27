Денис Матросов рассказал о разводе со второй женой Ольгой

Актер, продюсер и режиссер Денис Матросов рассказал о разводе со второй супругой Ольгой. Пара прожила вместе более семи лет, но теперь суд поставил точку в их отношениях.
Сын Федор останется жить с мамой, но отец может навещать его по выходным и иногда в будние дни. Ольга живет в Подольске, но актер не видит в этом проблемы и готов приезжать к сыну. Главное для Матросова, чтобы ребенок не страдал из-за расставания родителей.
«Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный преданный и стабильный», — рассказал актер.
Он признался, что давно разлюбил себя, поэтому женщины потеряли к нему интерес. При этом артист считает себя влюбчивым человеком и надеется все же найти свое счастье, сообщает издание «СтарХит».