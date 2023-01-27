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Экс-замглавы полиции Адыгеи оштрафовали за использование служебного авто в личных целях

Происшествия
Экс-замглавы полиции Адыгеи оштрафовали за использование служебного авто в личных целях

Суд обязал бывшего заместителя начальника полиции Республики Адыгея выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Соответствующее наказание назначили экс-правоохранителю за использование служебного автомобиля в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Установлено, что во время трудового отпуска фигурант эксплуатировал машину и горюче-смазочные материалы, находящиеся на балансе ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД».
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