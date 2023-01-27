Экс-замглавы полиции Адыгеи оштрафовали за использование служебного авто в личных целях

Суд обязал бывшего заместителя начальника полиции Республики Адыгея выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Соответствующее наказание назначили экс-правоохранителю за использование служебного автомобиля в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Установлено, что во время трудового отпуска фигурант эксплуатировал машину и горюче-смазочные материалы, находящиеся на балансе ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД».