Экс-замглавы полиции Адыгеи оштрафовали за использование служебного авто в личных целях

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Установлено, что во время трудового отпуска фигурант эксплуатировал машину и горюче-смазочные материалы, находящиеся на балансе ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД».