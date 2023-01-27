В Великобритании призвали закрыть глаза на риск эскалации конфликта и передать ВСУ истребители

Запад должен отказаться от половинчатых мер и предоставить Украине все виды вооружений, включая истребители, несмотря на возможный риск эскалации конфликта. Об этом на страницах издания Daily Mail пишет британский генерал Ричард Ширефф.
По его словам, НАТО должна передать из своих арсеналов все вооружения, которые запрашивает Киев, включая современные истребители и дальнобойные ракетные системы.
«Многие будут обеспокоены риском эскалации, вызванной усилением поддержки Запада. Да, риск реален, но мы обязаны смотреть на это с точки зрения перспективы», — заявляет Ширефф.
Ранее сообщалось, что США приняли решение отправить на Украину 31 танк M1 Abrams, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных установок М88. Отмечается, что на доставку бронетехники может уйти несколько месяцев.