Кирби: США не намерены вмешиваться в ситуацию с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО

Власти США не планируют влезать в ситуацию с включением Финляндии и Швеции в ряды НАТО. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он объяснил это тем, что официальный Вашингтон якобы уважительно относится к обсуждению независимых государств. Тем не менее американское руководство попросило турецкое и дальше прорабатывать обеспокоенности для скорого расширения организации.
«Мы не вмешиваемся в эти дискуссии, которые происходят между Турцией, Швецией и Финляндией...» — заверил журналистов Кирби.
Ранее по этому поводу высказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он отметил бессмысленность переговоров официальной Анкары со Стокгольмом и Хельсинки на тему членства двух стран в Североатлантическом альянсе.