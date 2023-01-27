Режиссер «Дневника памяти» Ник Кассаветис экранизирует книгу «Любовь вне правил»

Режиссер фильмов «Дневник памяти» и «Альфа Дог» Ник Кассаветис снимет экранизацию книги Джей Крауновер «Любовь вне правил». Роман открывает серию произведений «Отмеченные люди».
Новая лента Кассаветиса расскажет об отношениях прилежной студентки медицинского колледжа Шоу Лэндон и бунтаря со вспыльчивым характером Рула Арчера, который работает тату-мастером. Героиня влюбляется в парня, но у него нет на нее времени. Однако одна совместная ночь меняет отношения персонажей и подталкивает их к вопросу, смогут ли они быть вместе и не разрушить друг друга.
Главную героиню в новом фильме от режиссера «Дневника памяти» сыграет Сидни Тейлор, известная по сериалу «Американец китайского происхождения». Роль главного героя досталась звезде сериала «Внешние отмели» Чейзу Стоуксу, сообщает Deadline.
Пока экранизация носит название Marked Men («Отмеченные люди»). Дата премьеры еще не определена.