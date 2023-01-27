Режиссер «Дневника памяти» Ник Кассаветис экранизирует книгу «Любовь вне правил»

Новая лента Кассаветиса расскажет об отношениях прилежной студентки медицинского колледжа Шоу Лэндон и бунтаря со вспыльчивым характером Рула Арчера, который работает тату-мастером. Героиня влюбляется в парня, но у него нет на нее времени. Однако одна совместная ночь меняет отношения персонажей и подталкивает их к вопросу, смогут ли они быть вместе и не разрушить друг друга.