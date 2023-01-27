EurAsian Times: американские истребители F-16 на Украине станут «пушечным мясом» для Су-35

Российские многоцелевые истребители Су-35 без труда расправятся с американскими F-16 в случае их появления на Украине, заявил пилот ВВС Индии Виджайндер К. Тхакур в интервью EurAsian Times. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ статьи.
По его словам, украинские военные не смогут использовать западные боевые самолеты в связке с авиационными комплексами радиообнаружения и наведения, такими как E-3 Sentry.
«Без прикрытия системы AWACS украинские F-16 станут пушечным мясом для Су-30СМ и Су-35 ВКС России, летающих под прикрытием радаров в режиме патрулирования и господства в воздухе 24 часа 7 дней в неделю», — уверен Тхакур.
США могли бы передать Украине свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, однако они вряд ли пойдут на такой шаг, говорится в материале EurAsian Times.