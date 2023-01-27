Страны Балтии и Польша хотят снизить ценовой лимит на российскую нефть

По мнению коалиции, продвигающей снижение потолка стоимости российской нефти, нынешний показатель слишком высок относительно сложившихся на рынке цен. Придерживающиеся такой позиции страны ссылаются на оценку Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что в декабре средняя рыночная стоимость такого топлива составляла 54 доллара, а в январе — 52 доллара за баррель. Именно поэтому Литва, Эстония и Польша считают необходимым снизить лимит до 40-50 долларов.