Страны Балтии и Польша хотят снизить ценовой лимит на российскую нефть

Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть, тогда как США настаивают на сохранении установленного лимита, пишет Bloomberg.
Варшава, Вильнюс и Таллин считают справедливым уровень ограничения стоимости сырья из России в 40-50 долларов за баррель. Вашингтон же выступает за то, чтобы оставить предельную цену на отметке в 60 долларов.
По мнению коалиции, продвигающей снижение потолка стоимости российской нефти, нынешний показатель слишком высок относительно сложившихся на рынке цен. Придерживающиеся такой позиции страны ссылаются на оценку Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что в декабре средняя рыночная стоимость такого топлива составляла 54 доллара, а в январе — 52 доллара за баррель. Именно поэтому Литва, Эстония и Польша считают необходимым снизить лимит до 40-50 долларов.