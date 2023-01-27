Метеозависимость: доктор Кондрахин рассказал, что делать при ее обнаружении

Да, если происходит резкий перепад атмосферного давления в течение дня, даже здоровый человек может почувствовать дискомфорт, сонливость, упадок сил и т.д., но он не почувствует, что это как-то категорически меняет его жизнь, уточняет собеседник ФАН.