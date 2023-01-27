Метеозависимость: доктор Кондрахин рассказал, что делать при ее обнаружении

Можно ли избавиться от метеозависимости? По мнению кардиолога, врача-терапевта кафедры фармакологии РИНМУ им. Н.И. Пирогова, врача функциональной диагностики, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, можно.
Что такое метеозависимость? Это состояние перегрузки организма различными заболеваниями, считает врач. Человек, чей организм работает стабильно, на какие-то погодные изменения и внимания не обратит. А метеочувствительность выраженно проявляется у тех, чей организм на пределе.
«Это могут быть различные хронические заболевания, которые пока не проявляют себя никаким другим образом. Но когда мы видим какие-то изменения в связи с погодой, стоит собирать анамнез», — считает доктор Кондрахин.
Да, если происходит резкий перепад атмосферного давления в течение дня, даже здоровый человек может почувствовать дискомфорт, сонливость, упадок сил и т.д., но он не почувствует, что это как-то категорически меняет его жизнь, уточняет собеседник ФАН.
«Люди же, которые имеют какую-то патологию, при присоединение еще и фактора внешней среды, конечно, ощутят ухудшение самочувствия. И мы говорим, если человек очень сильно зависит от погоды, “где тонко, там и рвется”. То есть реагирует часть организма, которая изначально уже себя плохо чувствует, и дополнительные факторы лишь проявляют ее несостоятельность. Поэтому вот, глобально говоря, здоровые люди не воспринимают, как кардинальное, изменение атмосферного давления или перемену погоды. А люди, которые находятся в некой зависимости от каких-то условий (болезни, психоэмоциональная перегрузка, генетические факторы), конечно, будут чувствовать ухудшение состояния», — продолжил эксперт.
Вообще, есть два класса врачей: одни считают, что метеозависимости не существует, а вторые полагают, что жалобы на нее — это повод спросить, что человека беспокоит.
«Надо искать причину, которая подтачивает организм», — заявляет рассказчик.
Итак, из слов к.м.н. Андрея Кондрахина вытекает, что для избавления от метеозависимости следует заняться своим здоровьем и устранить причины недомоганий, выяснить, что предпринять, чем дополнить маршрут лечения.
«Мы просто привыкли с этим жить, и оно нас обычно не беспокоит. Но стоит поменяться атмосферному давлению, и нездоровое состояние обостряется. Поэтому мы должны понимать, что метеочувствительность — это уже повод обратиться к врачу, потому что скорее всего там какая-то может быть сосудистая патология, которая вот так себя проявляет, либо другая какая-то. И важно понять, может ли она себя проявлять все-таки хорошо», — подытожил врач.
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