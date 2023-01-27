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Худрук Московского молодежного театра устроил драку со стажером в ходе конфликта

Происшествия
Худрук Московского молодежного театра устроил драку со стажером в ходе конфликта

Конфликт между сотрудниками Московского молодежного театра обернулся дракой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, участниками потасовки стали художественный руководитель и осветитель сцены, находившийся на испытательном сроке. Очевидцы пытались разнять дебоширов, однако были вынуждены вызвать полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили нарушителей с ссадинами на лицах и головах. Выясняются обстоятельства случившегося. Стороны отказались комментировать инцидент. Брат худрука рассказал СМИ, что не слышал о происшествии.
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