Худрук Московского молодежного театра устроил драку со стажером в ходе конфликта

Конфликт между сотрудниками Московского молодежного театра обернулся дракой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, участниками потасовки стали художественный руководитель и осветитель сцены, находившийся на испытательном сроке. Очевидцы пытались разнять дебоширов, однако были вынуждены вызвать полицию.
Прибывшие правоохранители обнаружили нарушителей с ссадинами на лицах и головах. Выясняются обстоятельства случившегося. Стороны отказались комментировать инцидент. Брат худрука рассказал СМИ, что не слышал о происшествии.