Это наше время: сенатор Ковитиди призвала сплотиться и защищать Родину от вражеских деяний

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крымский полуостров, испокон веков были российской территории. Наши деды и прадеды положили свою жизнь, защищая страну от врага, неустанно веря в победу и могущество Державы. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН рассказала о героическом патриотизме своих родственников и желании западных стран развалить Российскую Федерацию.
Чем больше помощи Украине со стороны Запада — тем больше территория России. Колонка Ольги Ковитиди
Мой дед Петр Арваниди с первых дней Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт и погиб героем. Моя бабушка Анастасия Арваниди была крымской партизанкой, защищавшей вместе с односельчанами свой дом, детей, храм, Родину.
Наша греческая деревня Лаки в Крыму была сожжена вместе с жителями немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками за помощь партизанскому отряду Михаила Македонского.
Моя мама Евдокия Ковитиди умерла молодой женщиной, с семи лет работая наравне со взрослыми, переживая депортацию на Урал и жизнь за колючей проволокой.
Я, Ольга Ковитиди, никогда не предам память моей семьи, моих героических предков, потому что я их люблю и горжусь ими.
Все, что происходит сегодня, напрямую касается каждого из нас. Мы видим, что вражеский сапог опять занесен над нашей землей, а немецкие танки вновь собираются нести смерть нашим городам и селам. История циклична. Повторяются смертельные ошибки, к ним добавляются новые. Американские танки постигнет участь немецких – они будут уничтожены, сущим адом станет для них их поход на наши земли.
Мы, крымчане, их предупреждаем: не ищите себе смерти на нашей земле и проклятий наших матерей. Крым, Донбасс, Херсон, Запорожье — испокон веков были нашей территорией.
Нашу великую, могучую страну Советский Союз, в состав которого тоже входили эти земли, развалили британцы, американцы и прочие негодяи, кому не давала покоя мощь нашей великой Родины.
Я уверена: чем больше вооружения и военной помощи будут предоставлять США и ЕС Украине, тем больше территории бывшего Советского Союза будут возвращаться в Россию. Это наше время. И мы его не упустим, используя для укрепления могущества нашей Державы – Великой России.
Мы, внуки героев, не имеем права пересиживать ситуацию и ждать, кто победит. Каждый из нас на своем месте должен, нет, обязан делать все возможное для нашей Победы. Можем ли мы, наследники Великой Победы, оставаться в стороне?! Будем ли мы покорно ждать своей участи, пока кто-то там, за океаном решает нашу судьбу и судьбу наших детей?!
У нас есть воля, и мы ее применим для самостоятельного решения. Видя, что происходит в мире, мы обязаны вернуть, объединить все то, что продали, развалили и разграбили предатели страны. Мы должны оставить нашим потомкам мощную Державу, которую завещаем бережно хранить нашим детям и внукам. Мы, граждане многонациональной, многоконфессиональной, многоголосой Великой России, принимаем вызов.
Мы победим! Да будет так. С нами БОГ!