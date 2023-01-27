Это наше время: сенатор Ковитиди призвала сплотиться и защищать Родину от вражеских деяний

Мы, внуки героев, не имеем права пересиживать ситуацию и ждать, кто победит. Каждый из нас на своем месте должен, нет, обязан делать все возможное для нашей Победы. Можем ли мы, наследники Великой Победы, оставаться в стороне?! Будем ли мы покорно ждать своей участи, пока кто-то там, за океаном решает нашу судьбу и судьбу наших детей?!