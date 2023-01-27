Новая Великая депрессия грозит США на фоне экономического спада

Отчет о валовом внутреннем продукте (ВВП) США предупреждает о новой Великой депрессии, с которой американцы не сталкивались с 1932 года.
Экономика Соединенных Штатов продолжает находиться в упадке. Долг американцев по кредитным картам продолжает расти, а их сбережения упали на 1,6 трлн долларов в 2022 году, рассказали аналитики Бюро экономического анализа FOXBusiness, пишет Planet Today.
«Реальный располагаемый доход жителей США летит в пропасть», — добавили эксперты.
Аналитики напомнили, что подобное положение дел не наблюдалось в Соединенных Штатах с 1932 года, когда все закончилось Великой депрессией.