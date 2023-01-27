Defense News: ВМС США скрывают от России и Китая многомиллиардный проект

Военно-морские силы США держат в секрете от стран-противников, в том числе от России и Китая, проект Overmatch («Превосходство»). Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на заявление директора Центра оборонных концепций и технологий в Институте Хадсона Брайана Кларка.
По его словам, тайна, окутавшая разработку, является необходимостью. Он отметил, что проект представляет собой подготовку к возможным будущим военным конфликтам.
«Если слишком много вдаваться в подробности, это даст информацию, которую Китай может использовать, чтобы попытаться разобрать эту сеть», — отметил Кларк.
Проект Overmatch был создан при поддержке Пентагона и ВМС США. Он направлен на интеграцию информационных систем всех видов войск, что позволит быстрее и эффективнее управлять подразделениями в любой точке мира.