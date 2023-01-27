Defense News: ВМС США скрывают от России и Китая многомиллиардный проект

Военно-морские силы США держат в секрете от стран-противников, в том числе от России и Китая, проект Overmatch («Превосходство»). Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на заявление директора Центра оборонных концепций и технологий в Институте Хадсона Брайана Кларка.