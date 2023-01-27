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Экс-солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко умер в 75 лет

Общество
Экс-солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко умер в 75 лет

Бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко скончался на 76-м году жизни. Трагическую новость сообщили на сайте федерального учреждения культуры.

Причина смерти не раскрывается. Прощальная церемония состоится в деревне Ченцово Тульской области.

Низиенко — заслуженный артист России. За годы карьеры исполнил 48 партий, в том числе басовые в операх. С 2002 года являлся преподавателем кафедры академического пения Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова.
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