Экс-солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко умер в 75 лет

Бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко скончался на 76-м году жизни. Трагическую новость сообщили на сайте федерального учреждения культуры.
Причина смерти не раскрывается. Прощальная церемония состоится в деревне Ченцово Тульской области.
Низиенко — заслуженный артист России. За годы карьеры исполнил 48 партий, в том числе басовые в операх. С 2002 года являлся преподавателем кафедры академического пения Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова.