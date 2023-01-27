Жители Петербурга рассказали о проблемах Петербурга, которые не решают власти

Популярная актриса театра и кино Кристина Кузьмина возмущена политикой городских властей в ситуации с введением платных парковок в центральных районах города. По ее словам, вводя высокие тарифы, чиновники не учли платежеспособность населения города, в результате большинство горожан и даже водители автопарка Смольного не могут позволить себе оплату парковки. По словам актрисы, она с удовольствием пользовалась бы общественным транспортом, но его работа оставляет желать лучшего. Кроме этого у нее, как и у множества других петербуржцев, есть ряд семейных и других обязанностей, которые без машины выполнить просто невозможно.