Жители Петербурга рассказали о проблемах Петербурга, которые не решают власти

В Петербурге фиксируется рост недовольства граждан политикой местных властей в разных сферах общественной и экономической жизни города. О том, как грамотное выстраивание социальных отношений уступило место жажде наживы, в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказали простые горожане и юристы.
В социальных сетях и письмах в редакцию Медиагруппы «Патриот» петербуржцы жалуются на нерешаемые годами проблемы Санкт-Петербурга. Среди вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность среди горожан: полный провал транспортной реформы, бешеный рост тарифов ЖКХ, введение платных парковок при неработающем общественном транспорте, огромные очереди при записи детей в детские сады и школы, шокирующие проблемы в поликлиниках и больницах и многое другое.
Руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль», член общественного совета при Жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга Алла Бредец добавила к списку непонятные махинации с оплатой услуг ЖКХ. Городские власти объявили рост тарифов на 8%, но в реальности, судя по выставленным счетам в квитанциях, они выросли почти вдвое.
«Проблемы жилищно-коммунальной сферы не меняются из года в год. В последние годы каждый отопительный сезон у нас сопровождается скандалами и недоуменными вопросами со стороны горожан: а почему мы столько платим? Независимо от формы управления в многоквартирном доме люди получили платежные квитанции, в которых сумма за отопление в два раза больше по сравнению с прошлым годом», — рассказала Алла Бредец.
Рост платежей на отопление эксперт частично связывает с тем, что котельные перетапливают многоквартирные дома. По ее словам, петербуржцы постоянно жалуются на это. В итоге жители города вынуждены проветривать свои квартиры, чтобы жить в комфортных условиях, и получается, что они платят за отопление городских улиц. Как правило, жалобы не приводят к предупреждениям поставщиков услуг со стороны надзорных организаций за так называемый «перетоп» жилых домов. И поставщики пользуются бездействием властей, чтобы увеличить расход энергоресурсов на отопление, чтобы побольше на этом заработать, отметила Алла Бредец.
Горожане, со своей стороны, редко доводят дело до суда, потому что, как показала практика, поставщики услуг и управляющие организации выходят из судебных тяжб победителями. Кроме этого, находят массу зацепок в квартирах недовольных жильцов, показывающих нарушения эксплуатации отопительных и других систем жизнеобеспечения дома, поэтому добиваются от них выплат больших штрафов.
«Если у вас в квартире теплый пол, не узаконена перепланировка или во время ремонтных работ вы вместо шести секций батарей без согласования установили больше, для вас это будет существенной материальной нагрузкой в виде штрафных санкций. Когда дело доходит до суда, управляющие организации выходят на ваш адрес, составляют акты о выявленной перепланировке, а заканчивается это тем, что люди, которые пытались отстоять свои права по комфортной температуре в квартире, вынуждены еще и оплачивать эти штрафы», — заявила Алла Бредец.
Управляющие организации, по ее словам, пользуются нерешительностью граждан бороться за свои права, тем самым, решая за их счет ряд своих проблем, например, расписывают на всех жильцов имеющуюся у них задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
«У управляющих организаций есть уже проигранные в судах долги, они должны поставщикам за много лет вперед, поэтому стараются методами хитрой калькуляции тарифов за отопление решить эту проблему за счет жильцов. Особенно это касается домов, где есть горячая вода — тариф на горячую воду значительно ниже, чем на такую же горячую воду в отоплении, и вот эта игра с гигакалориями позволяет им запутать обычных граждан», — пояснила Алла Бредец.
Популярная актриса театра и кино Кристина Кузьмина возмущена политикой городских властей в ситуации с введением платных парковок в центральных районах города. По ее словам, вводя высокие тарифы, чиновники не учли платежеспособность населения города, в результате большинство горожан и даже водители автопарка Смольного не могут позволить себе оплату парковки. По словам актрисы, она с удовольствием пользовалась бы общественным транспортом, но его работа оставляет желать лучшего. Кроме этого у нее, как и у множества других петербуржцев, есть ряд семейных и других обязанностей, которые без машины выполнить просто невозможно.
«Я озвучу ситуацию не только свою, а многих людей, у которых дети. Они вынуждены с утра приезжать на работу, а днем отлучаться, допустим, с ребенком, отвозить его на какие-то занятия, потом забирать, потом возвращаться на работу, потом ехать в магазин вечером, чтобы купить продукты после работы. Я живу в Петроградском районе, а работаю в Центральном, иногда у нас рабочий день длится 12 часов. Я подсчитала, что вся моя месячная зарплата уходит полностью на оплату парковки», — рассказала Кристина Кузьмина.
При этом внедренная система оплаты парковки, по ее словам, часто дает сбои. Являясь добросовестным человеком, актриса всегда оплачивает парковку, однако ей регулярно выписывают штрафы за неоплату.
«У меня повышенное чувство честности, поэтому ни разу не налепила бумажку на номер, хотя очень хочется. Я столкнулась с проблемой, когда ты платишь, но у них происходит какой-то сбой в системе. В итоге в декабре мне пришли штрафы на 20 с чем-то тысяч рублей», — отметила Кузьмина.
Введенную систему парковки в Санкт-Петербурге актриса считает непродуманной и в сущности грабительской. Чиновники, по ее словам, могли бы в начале выяснить возможности людей оплачивать парковку, а потом вводить такие высокие тарифы. Ситуацию, по ее мнению, необходимо менять. Во всяком случае, предложить несколько вариантов парковочных абонементов, чтобы люди могли выбрать наиболее походящий для себя.
«Для людей, которые официально работают в государственных учреждениях в центре города, может быть, стоило бы придумать какие-то льготные абонементы или еще что-то, чтобы у нас была возможность лавировать в этой ситуации», — заявила актриса.
Юрист Ирина Баханович и вовсе сомневается в оправданности введения системы платных парковок в некоторых районах города. По ее словам, в Москве вводили платную парковку в наиболее загруженных машинами районах или там, где ширина проезжей части не позволяла вместить и ряд припарковавшихся автомобилей, и ряд проезжающих. В Петербурге же их вводят на всех улицах.
«У нас парковки вводят не для удобства и не для необходимости, а для того, чтобы город, городские комитеты зарабатывали на нас каждый день. В Москве платные парковки сделаны в центре города и вокруг станций метро, дальше улицы, простите, этими парковками не закатаны. Сейчас у нас Васильевский остров хотят весь закатать, притом, что необходимости в этом нет, так как у нас широкие улицы. Я не понимаю, зачем это надо делать», — отметила Ирина Баханович.
Юрист фиксирует целый ряд других грабительских инициатив городских властей, которые не только нацелены на кошельки горожан, но и ущемляют их конституционные права. Это касается, например, практики выселения горожан из домов, которые подпадают под снос или реконструкцию.
«Давайте не будем забывать о конституционных правах и праве частной собственности. Нельзя заставлять людей отдавать выстраданную собственность, нельзя приказывать, куда им переезжать, нельзя выбирать без оснований, пойдет ли конкретный дом под снос ради интересов застройщика и прочее. Этого быть не должно», — заявила Ирина Баханович.
По словам юриста, власти города несут ответственность за то, что закон №444-59 «О комплексном развитии территорий», который узаконил атаки на жилые дома петербуржцев, был принят в спешке, без учета всех возможных нюансов и интересов собственников жилья. Теперь этот закон породил массу конфликтных ситуаций, и, несмотря на неоднократные обращения пострадавших петербуржцев, губернатор ни разу не провел с ними встречу, чтобы объясниться, отметила Ирина Баханович.