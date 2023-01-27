Член СПЧ Поляков приравнял блок НАТО к «раковой опухоли для человечества»

Блок НАТО стал напоминать «раковую опухоль для человечества». К такому выводу пришел профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ при президенте России Леонид Поляков.
Он напомнил о передаче Североатлантическим альянсом вооружения Украине и поддержке организацией нацизма в стране. По мнению эксперта, он дал о себе знать после госпереворота в государстве в 2014 году, учиненного США.
«НАТО расширилась и по сути дела превратилась в раковую опухоль для человечества своими действиями в первую очередь на Украине», — заметил Поляков на организованном медиагруппой «Россия сегодня» заседании.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Альянс полноценно вовлечен в борьбу с официальной Москвой. По ее словам, данная схватка «идет по нарастающей». Об этом она заявила на очередном брифинге.