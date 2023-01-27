Залужный: в украинской армии будут сформированы первые в мире роты беспилотников

В украинской армии будут сформированы первые в мире ударные роты беспилотников. Такой приказ отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщили представители минобороны Украины.
Отмечается, что для выполнения приказа Залужного минобороны Украины, генштаб ВСУ и Госспецсвязь создадут специальный координационный штаб.
Проект предусматривает наращивание производства беспилотных летательных аппаратов на Украине для обеспечения потребностей ВСУ. Сообщается, что вновь сформированные подразделения будут обеспечены необходимыми БПЛА, боеприпасами к ним, а также станциями спутникового интернета Starlink. Обучение операторов дронов будет происходить в военной школе «Боривитер».