Залужный: в украинской армии будут сформированы первые в мире роты беспилотников

Проект предусматривает наращивание производства беспилотных летательных аппаратов на Украине для обеспечения потребностей ВСУ. Сообщается, что вновь сформированные подразделения будут обеспечены необходимыми БПЛА, боеприпасами к ним, а также станциями спутникового интернета Starlink. Обучение операторов дронов будет происходить в военной школе «Боривитер».