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Залужный: в украинской армии будут сформированы первые в мире роты беспилотников

Армия
Залужный: в украинской армии будут сформированы первые в мире роты беспилотников

В украинской армии будут сформированы первые в мире ударные роты беспилотников. Такой приказ отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщили представители минобороны Украины.

Отмечается, что для выполнения приказа Залужного минобороны Украины, генштаб ВСУ и Госспецсвязь создадут специальный координационный штаб.

Проект предусматривает наращивание производства беспилотных летательных аппаратов на Украине для обеспечения потребностей ВСУ. Сообщается, что вновь сформированные подразделения будут обеспечены необходимыми БПЛА, боеприпасами к ним, а также станциями спутникового интернета Starlink. Обучение операторов дронов будет происходить в военной школе «Боривитер».
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