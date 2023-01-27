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Дарья Мороз выступит режиссером мини-сериала «Секс. До и после»

Общество
Дарья Мороз выступит режиссером мини-сериала «Секс. До и после»

Актриса Дарья Мороз решила попробовать себя в качестве режиссера. Совместно с онлайн-кинотеатром Okko она снимет мини-сериал «Секс. До и после».

Проект Вячеслава Дусмухаметова и Мороз расскажет об отношениях людей до секса и после него. Сюжет состоит из нескольких новелл. В одной из них парень решается завести ребенка с лучшей подругой, в другой — вегетарианка задумывается, не противоречит ли секс ее убеждениям, а в третьей — двое незнакомых людей спорят о феминизме и внезапно оказываются в постели.

«Все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций. У нас потрясающий пул артистов и крутая производственная команда», — рассказала Мороз.

Продюсером проекта станет Антон Морозенко, оператором — Павел Белявский. Всего выйдет 14 эпизодов по 15 минут. В ленте также принимают участие Ангелина Пахомова, Анна Снаткина, Павел Чинарев, Яна Кошкина, Кристина Александрова, Ангелина Стречина и другие, сообщает портал kinobusiness.com.
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