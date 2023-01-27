Дарья Мороз выступит режиссером мини-сериала «Секс. До и после»

Проект Вячеслава Дусмухаметова и Мороз расскажет об отношениях людей до секса и после него. Сюжет состоит из нескольких новелл. В одной из них парень решается завести ребенка с лучшей подругой, в другой — вегетарианка задумывается, не противоречит ли секс ее убеждениям, а в третьей — двое незнакомых людей спорят о феминизме и внезапно оказываются в постели.