Фото Кейт Бланшетт в образе Лилит из Borderlands опубликовали в Сети

На кадрах можно увидеть знаменитость с ярко-оранжевыми волосами, в киберпанковском наряде со множеством ремней и в грубых ботинках. Поклонники обратили внимание, что образ Бланшетт отличается от внешнего вида героини игры. В Borderlands Лилит выглядит более откровенно.