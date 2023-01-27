Фото Кейт Бланшетт в образе Лилит из Borderlands опубликовали в Сети

Актриса Кейт Бланшетт в образе героини игры Borderlands Лилит попала в прицел камер папарацци. Опубликованные в Сети фото позволяют узнать, как голливудская звезда будет выглядеть в экранизации.
Снимки Бланшетт в образе Лилит опубликовало издание Daily Mail. Фотографии сделали в Лос-Анджелесе, когда актриса шла с папкой в руках по съемочной площадке.
На кадрах можно увидеть знаменитость с ярко-оранжевыми волосами, в киберпанковском наряде со множеством ремней и в грубых ботинках. Поклонники обратили внимание, что образ Бланшетт отличается от внешнего вида героини игры. В Borderlands Лилит выглядит более откровенно.
Напомним, сюжет экранизации будет строиться вокруг возвращения Лилит на Пандору. Героиня хочет отыскать дочь могущественного титана Атласа. Вместе с Бланшетт в фильме снимаются Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Эдгар Рамирес и другие актеры.
Дата премьеры экранизации Borderlands пока неизвестна. Фильм собирались выпустить в 2022 году, но сроки перенесли.