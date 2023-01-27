Гутерреш заявил об угрозе неонацизма в ряде государств

Проявления неонацизма в некоторых государствах, угрожают их безопасности больше, чем что-либо еще. Такой точки зрения придерживается генсек ООН Антониу Гутерреш.
Об этом он заявил во время мероприятия, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста. Как отметил Гутерреш, эта угроза стремительно нарастает.
«За последний год ортодоксальные евреи подвергались нападениям на оживленных улицах Манхэттена, еврейские школьники подвергались издевкам в Мельбурне, баннеры ненавистнического содержания висели на мосту четвертой автострады в Лос-Анджелесе, а свастики были нанесены баллончиком на мемориал Холокоста в Берлине», — сказал генсек.
Политик с Украины Виктор Медведчук ранее заявил об исчезновении бывшей советской республики как государства. По его словам, это связано с тем, что в основе киевского режима лежит политика неонацизма.