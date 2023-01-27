Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ФАН показал кадры смертельного наезда пьяного водителя BMW на мальчика в Керчи

Происшествия
ФАН показал кадры смертельного наезда пьяного водителя BMW на мальчика в Керчи

В Керчи скончался ребенок, пострадавший в результате аварии. Редакция ФАН получила видеозапись, на которой заснят момент наезда.

Водитель иномарки BMW съехал с дороги и на скорости протаранил сквер, где играли дети. От удара восьмилетний ребенок отлетел на дорогу, подняться он уже не смог. Автомобилист даже не обратил внимание на раненого малыша. Он включил заднюю передачу и объехал ребенка, чтобы скрыться.

В течение девяти дней травмированный мальчик находился в больнице в коме. В ночь на 27 января ребенок умер.

Отметим, что водителем оказался 41-летний бизнесмен. Ранее лихача уже лишали водительского удостоверения. Злоумышленника задержали и вскоре арестовали.
авария ребенок видео
Военкоры ФАН
Лучшие в аду