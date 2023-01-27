ФАН показал кадры смертельного наезда пьяного водителя BMW на мальчика в Керчи

Водитель иномарки BMW съехал с дороги и на скорости протаранил сквер, где играли дети. От удара восьмилетний ребенок отлетел на дорогу, подняться он уже не смог. Автомобилист даже не обратил внимание на раненого малыша. Он включил заднюю передачу и объехал ребенка, чтобы скрыться.