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В минобороны Дании подтвердили отказ от поставок танков Leopard 2 на Украину

Армия
В минобороны Дании подтвердили отказ от поставок танков Leopard 2 на Украину

Еще одна европейская страна отказалась участвовать в отправке немецких танков Leopard 2 на Украину. На этот против поставок выступили в Министерстве обороны Дании.

О решении властей сообщил в пятницу, 27 января, датский телеканал TV2 со ссылкой на заявление министра обороны Якоба Эллеман-Йенсена. Тот сообщил, что у Дании всего 44 танка, 14 из которых задействованы в миссии НАТО в Прибалтике.

«Танки — важный элемент сдерживания, потому что рядом с нашими балтийскими союзниками — гигантский сосед, который умеет нападать», — пожаловался министр.

Иными словами, в Копенгагене посчитали, что собственная боеспособность им важней. Однако 20 января датские представители приняли участие в саммите НАТО на базе Рамштайн в ФРГ и обязались вместе с союзниками пожертвовать Украине тяжелую артиллерию, средства ПВО, боевые машины пехоты и боеприпасы.
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