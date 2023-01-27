В минобороны Дании подтвердили отказ от поставок танков Leopard 2 на Украину

О решении властей сообщил в пятницу, 27 января, датский телеканал TV2 со ссылкой на заявление министра обороны Якоба Эллеман-Йенсена. Тот сообщил, что у Дании всего 44 танка, 14 из которых задействованы в миссии НАТО в Прибалтике.