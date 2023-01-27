Матвиенко рассказала, как ее мама спасла еврейскую семью в годы Холокоста

Председатель Совфеда в Международный день памяти жертв Холокоста посетила Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, пообщалась с блокадниками-прихожанами и приняла участие в церемонии зажжения семи свечей. Шесть из них зажигают в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста. Еще одна свеча зажигается в память о жертвах блокады Ленинграда, пишет РИА Новости.