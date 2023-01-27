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Белый дом обратил внимание на отсутствие признаков окончания конфликта на Украине

Политика
Белый дом обратил внимание на отсутствие признаков окончания конфликта на Украине

Действующее руководство США не замечает признаков прекращения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он поднял на обсуждение с представителями СМИ сложившуюся вокруг украинского государства ситуацию. При этом сотрудник Белого дома сделал акцент на ее окончании.

«Нет признаков завершения этого», — подчеркнул Кирби, общаясь с корреспондентами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал, что успехи России на Украине «подарят» блоку НАТО большие проблемы. Они могут коснуться дальнейшей поддержки официального Киева. Авторы The American Conservative поделились соответствующим интервью.
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