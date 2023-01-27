Белый дом обратил внимание на отсутствие признаков окончания конфликта на Украине

Действующее руководство США не замечает признаков прекращения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он поднял на обсуждение с представителями СМИ сложившуюся вокруг украинского государства ситуацию. При этом сотрудник Белого дома сделал акцент на ее окончании.
«Нет признаков завершения этого», — подчеркнул Кирби, общаясь с корреспондентами.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал, что успехи России на Украине «подарят» блоку НАТО большие проблемы. Они могут коснуться дальнейшей поддержки официального Киева. Авторы The American Conservative поделились соответствующим интервью.