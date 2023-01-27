Юлия Савичева рассказала, почему бросила карьеру певицы

Певица Юлия Савичева рассказала, почему бросила карьеру, которая была довольно успешной. Исполнительница призналась, что ей пришлось выбирать между семьей и работой.
Судьба поставила певицу перед выбором. У Савичевой слабое здоровье, но они с мужем очень хотели детей. Объединить профессию с желанием семьи не получалось. Супруг часто намекал артистке, что ей нужно себя беречь, а она болела не переставая.
«Организм мне не позволял совмещать работу и материнство: любой стресс, любой перепад настроения влиял на гормоны, поэтому я просто сделала такой выбор», — рассказала Савичева изданию «МК».
В скором времени на свет появилась дочь певицы Анна. Знаменитость признается, что в период послеродовой депрессии скучала по сцене, но всегда понимала важность семьи и чувствовала себя неполноценной без мужа и ребенка.