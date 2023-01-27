Депутат Сипягин: жители новых территорий должны получать социальную поддержку государства

Кроме того, в новых регионах, согласно проекту ФЗ, предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер будут использовать при расчете объема помощи нуждающимися семьям, в том числе и единое пособие, которое было введено с 1 января 2023 года. Напомним, что Социальный фонд России начал предоставлять малоимущим семьям с детьми до 17 лет единое пособие. Меры социальной поддержки также распространяются и на инвалидов.