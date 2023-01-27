Депутат Сипягин: жители новых территорий должны получать социальную поддержку государства

С 1 марта 2023 года жителям новых регионов будут устанавливать пенсии и социальные выплаты, в соответствии с законодательством РФ. Такой проект федерального закона «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области» был внесен в Госдуму.
Согласно законопроекту, пенсии для граждан будут назначаться по заявлениям в соответствии с теми нормами, которые предусмотрены в России. Если гражданин не сможет подтвердить свой заработок и стаж работы, то этим займутся специальные межведомственные комиссии.
Кроме того, в новых регионах, согласно проекту ФЗ, предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер будут использовать при расчете объема помощи нуждающимися семьям, в том числе и единое пособие, которое было введено с 1 января 2023 года. Напомним, что Социальный фонд России начал предоставлять малоимущим семьям с детьми до 17 лет единое пособие. Меры социальной поддержки также распространяются и на инвалидов.
Депутат Государственной думы Владимир Сипягин считает, что для жителей новых регионов получать поддержку от государства также важно, как и для остальных россиян. Соответствующее мнение он выразил во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Это граждане нашей страны и они должны иметь и получать ту социальную поддержку, которую имеют все остальные жители нашей страны. Людям, живущим не в простых условиях важно понимать, что каждый гражданин России находится под опекой государства. Все эти виды поддержки помогут им преодолеть непростую материальную ситуацию и, соответственно, будут предоставляться в полном объеме и вовремя», – отметил Сипягин.
Ранее депутат Тамара Фролова поддержала программы модернизации коммунальной инфраструктуры.