Двух женщин госпитализировали с тяжелыми травмами после наезда иномарки в Петербурге

Автомобилистка, управляя Renault Sandero, совершила наезд на пятерых пешеходов в Приморском районе Петербурга. Двух гражданок госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в МВД РФ по городу.
Еще трое женщин попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают пациенткам необходимую помощь.
Инцидент произошел на Комендантской площади. Там виновница ДТП вылетела на тротуар. Правоохранители проводят проверку. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.