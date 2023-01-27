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Двух женщин госпитализировали с тяжелыми травмами после наезда иномарки в Петербурге

Происшествия
Двух женщин госпитализировали с тяжелыми травмами после наезда иномарки в Петербурге

Автомобилистка, управляя Renault Sandero, совершила наезд на пятерых пешеходов в Приморском районе Петербурга. Двух гражданок госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в МВД РФ по городу.

Еще трое женщин попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают пациенткам необходимую помощь.

Инцидент произошел на Комендантской площади. Там виновница ДТП вылетела на тротуар. Правоохранители проводят проверку. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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