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Серебряный призер ОИ-2022 Трусова провела мастер-класс в Красноярске

Спорт
Серебряный призер ОИ-2022 Трусова провела мастер-класс в Красноярске

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова провела мастер-класс в столице Красноярского края.

Подопечные школ Красноярска и Красноярского края посетили мастер-класс Александры Трусовой 27 января. Именитая фигуристка потренировалась с юными спортсменами, а затем провела для них автограф-сессию. Кроме того, Трусова ответила на вопросы участников мероприятия об организации мастер-класса.

Российские фигуристы и фигуристки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.
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