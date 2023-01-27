Серебряный призер ОИ-2022 Трусова провела мастер-класс в Красноярске

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова провела мастер-класс в столице Красноярского края.
Подопечные школ Красноярска и Красноярского края посетили мастер-класс Александры Трусовой 27 января. Именитая фигуристка потренировалась с юными спортсменами, а затем провела для них автограф-сессию. Кроме того, Трусова ответила на вопросы участников мероприятия об организации мастер-класса.
Российские фигуристы и фигуристки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.