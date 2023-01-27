Серебряный призер ОИ-2022 Трусова провела мастер-класс в Красноярске

Подопечные школ Красноярска и Красноярского края посетили мастер-класс Александры Трусовой 27 января. Именитая фигуристка потренировалась с юными спортсменами, а затем провела для них автограф-сессию. Кроме того, Трусова ответила на вопросы участников мероприятия об организации мастер-класса.