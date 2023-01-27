Ольховский похвалил российского теннисиста Хачанова за игру на Australian Open

Победитель Australian Open в смешанном парном разряде Андрей Ольховский отметил игру российского теннисиста Карена Хачанов на турнире серии «Большого шлема» в Мельбурне.
Завершивший выступление на Australian Open на стадии полуфинала Карен Хачанов прибавил в игре, считает Андрей Ольховский. Об этом участник двух Олимпийских игр рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».
«На этом турнире нужно отметить сам результат Хачанова, и он связан с игрой. Карен стал действовать увереннее, увереннее подавать, мощно играть с задней линии», — подчеркнул Ольховский.
В полуфинале Australian Open Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу. Встреча, которая продолжалась 3 часа 21 минуту, закончилась со счетом 7:6(7:2), 6:4, 6:7(6:8), 6:3.